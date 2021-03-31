Варшава, , 12:23 — REGNUM Игре Outriders польской студии People Can Fly требуется процессор i7−10700k и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 для запуска с настройками графики Ultra, разрешением 2160p и 60 FPS (частота кадров в секунду). Об этом 31 марта сообщает журнал PC Gamer.

Для того, чтобы запустить игру на минимальных настройках графики, понадобится компьютер с процессором Inteli5−3470, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GTX 750Ti. Разработчики рекомендуют использовать ПК с i7−7700, 16 гигабайтами ОЗУ и GTX 1070 (8 Гб).

Релиз кооперативного шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Outriders запланирован на 1 апреля 2021 года. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также в облачном игровом потоковом сервисе Stadia.

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