Москва, , 12:09 — REGNUM ЛДПР проведет пикет у посольства Эстонии в связи с задержанием правозащитника Сергея Середенко, который ничего не нарушал, сообщил лидер партии депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Вот сейчас мы проведем пикет у посольства Эстонии», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

Он возмущен тем, что Середенко задержан «просто за то, что он отстаивал права русскоязычной части населения».

«Это возмутительно. А коллективный Запад молчит», — указал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, юрист Сергей Середенко, член не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), взят под стражу.

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