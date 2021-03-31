Москва, 31 марта, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Состоялся важный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по Донбассу и Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Говоря о его донбасской части, важно вспомнить тоже вчерашнее постановление Верховной рады Украины об эскалации «российско-украинского вооружённого конфликта», ставшее логичным шагом в линии Киева (а фактически — США) на эскалацию военного противостояния в Донбассе. Параллельно с нагнетанием политической риторики, как известно, там на линии соприкосновения ВСУ накапливают личный состав, вооружения и технику.

Тревожным сигналом в этих обстоятельствах стало затягивание продления в ОБСЕ мандата Специальной мониторинговой миссии, которая при всей своей малой объективности и ориентированности в пользу Киева всё же служит инструментом международного наблюдения за развитием этого конфликта и положения на Украине в целом. Подробности этой истории вчера доходчиво разъяснил в своём комментарии МИД России.

В этом же постановлении Рады наряду с набившими оскомину заявлениями об «агрессивной политике России» и присутствии её вооружённых сил в Донбассе содержался призыв к"активизации контактов в «нормандском формате». В данной ситуации, да и с учётом всего поведения Киева в течение последнего года, этот призыв прозвучал как полный абсурд. Своим заявлением о «российско-украинском вооружённом конфликте» украинский парламент, в котором верховодит партия президента Зеленского, поставил точку в линии на отказ от Минских соглашений 2015 года, сторонами которых являются Киев, Донецк и Луганск.

Хочу в этой связи обратить внимание, что в своё время исключение Степанакерта из переговоров по конфликту вокруг Нагорного Карабаха, с которым согласился Ереван, послужило отправной точкой деградации всего политического процесса, закончившейся азербайджанской агрессией. В Киеве, судя по всему, хотят толкнуть и урегулирование конфликта в Донбассе на сугубо военные рельсы.

В этой ситуации президент России с полным основанием исключил президента Зеленского, не готового исполнять свои обязательства по одобренному Советом Безопасности ООН документу, из круга тех, кто способен сохранить хотя бы относительный мир в Донбассе.

Немцы и французы на словах выступают за выполнение «Минска — 2», но внутренне колеблются. Выбор, однако, у них невелик: либо в сотрудничестве с Россией принудить Киев отказаться от ставки на военное решение, либо разделить с Киевом и Вашингтоном ответственность за вероятную агрессию и её последствия для государственности Украины.