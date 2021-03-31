Москва, , 11:46 — REGNUM Краткосрочные прогнозы погоды Росгидромета не оправдались в 2020 году только в 3,4% случаев. Об этом руководитель службы Игорь Шумаков сообщил 31 марта на заседании коллегии Росгидромета.

«В 2020 году оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды составила 96,6%», — сказал Шумаков.

Он добавил, что Росгидромет намерен повысить качество прогнозов в текущем году. Для этого планируют задействовать искусственный интеллект. Прорабатывать и внедрять прогностическую модель систем ИИ служба будет вместе с Российской академией наук.