Калуга, 31 марта, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 марта. Днём ранее, 30 марта, в регионе было зарегистрировано 63 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 345 человек, 1916 человек находятся на лечении, 30 156 человек выздоровели. Новых смертей за сутки зарегистрировано не было — как и за последние десять дней.

Число заболевших на прошлой неделе сократилось на 15% по сравнению с предыдущей.