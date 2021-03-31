Москва, 31 марта, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Расширение площади сева сахарной свеклы поможет стабилизировать цены на продовольственном рынке России. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар в упаковках

«В контексте стратегической работы по стабилизации цен на основные продовольственные товары, почти на 15% повысится площадь сева сахарной свёклы и составит 1 млн 62 тыс. гектаров», — заявил Патрушев.

В целом будут также увеличены посевы зерновых и зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля, вырастет закладка виноградников.

«В 2021 году в случае благоприятных погодных условий мы рассчитываем на то, что индикаторы госпрограммы по основным видам продукции растениеводства нам удастся выполнить», — подчеркнул министр.