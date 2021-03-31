Москва, 31 марта, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Задачей животноводства остается наращивание производство мяса крупного рогатого скота и молока. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в Совфеде.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Коровы

«Планомерно над этим будем работать, показатели госпрограммы рассчитываем исполнить», — заверил Патрушев.

По его словам, производство молока в 2020 составило 32,2 млн тонн, что на 719 тыс. тонн превышает целевой ориентир.

Вместе с тем, по данным за 2020 год, обеспеченность молоком составила порядка 80%, в планах стоит — 90%.