Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Студию Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы покинул шведский композитор Людвиг Форселл. Об этом 31 марта он сообщил на своей twitter-странице.

Музыкант объявил, что после десяти лет работы в компании он решил стать фрилансером. Форселл поблагодарил Kojima Productions и сообщил, что в будущем он займётся реализацией различных проектов во всех типах медиа. Композитор также запустил официальный сайт, на котором размещены его работы.

https://twitter.com/Ludvig_Forssell/status/1377093367327195136

Напомним, Людвиг Форселл является автором музыки к Death Stranding. За работу над саундтреком этой игры он был удостоен премии The Game Awards 2019.

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