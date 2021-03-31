Барнаул, 31 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Чтобы выполнить рекомендации Минздрава РФ о необходимости до 1 июля привить от коронавируса в регионах 60% взрослого населения, Алтайскому краю потребуется более чем в 10 раз ускорить темпы вакцинации. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога регионального минздрава Ирину Переладову.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«На сегодняшний день медработники прилагают все усилия к тому, чтобы к 1 июля мы успели привить в Алтайском крае почти миллион 100 тысяч человек, что составит 60% взрослого населения. Как этого достичь, если мы до 100 тысяч ещё не дошли? Сейчас привито менее 10% от нашего плана прививок», — пояснила Ирина Переладова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 31 марта от коронавируса привились 88 993 человека (+3457 за последние сутки). Из них полностью привиты только 64 370 человек.

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