Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM За сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили две гранаты из автоматического станкового гранатомёта (АГС) и применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Красный Партизан, Минеральное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в стягивании войск к границам Украины, а также в материальной поддержке Народной милиции ДНР и ЛНР.

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