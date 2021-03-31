Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Компания Google добавила новые функции в свой сервис «Карты», в том числе опцию навигации в помещении. Об этом сообщило издание CNBC.

По данным CNBC, функция позволит ориентироваться внутри помещения, например, аэропорта или торгового центра с помощью дополненной реальности Live View. На экране телефона будут отображаться стрелки и значки с указанием направления движения внутри здания.

Новая функция сначала появится в торговых центрах в США. Затем в течение нескольких месяцев планируется запуск в аэропортах, торговых центрах и транзитных станциях в Токио и Цюрихе.

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