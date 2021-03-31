Москва, , 09:35 — REGNUM Центры занятости смогут регистрировать безработных в упрощённом режиме до 31 июля 2021 года, сообщает 31 марта сайт правительства России.

Постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили, что безработные могут зарегистрироваться электронно с помощью портала «Работа в России» и оформить пособие по безработице через личный кабинет на сайте госуслуг. При этом не требуется предоставление копий трудовой книжки, приказа об увольнении, справки о среднемесячном заработке на последнем месте работы.

Меры были введены в начале пандемии в апреле 2020 года. Сейчас в России размер пособия по безработице составляет от 1500 до 12 130 рублей.