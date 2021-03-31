Новоуральск, Свердловская область, , 09:30 — REGNUM Городская дума Новоуральска (Свердловская область) утвердила отставку главы города Владимира Цветова. Об этом сообщается на сайте представительного органа.

Депутаты досрочно прекратили полномочия Цветова с 31 марта 2021 года.

Исполняющим обязанности главы Новоуральска стал Максим Секачёв. До этого он работал заместителем мэра по социальной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, Цветов написал заявление об отставке 30 марта.

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