Москва, , 09:02 — REGNUM В первую десятку городов мира по росту цен на жильё в четвёртом квартале 2020 года вошли Санкт-Петербург и Москва, сообщает 31 марта Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank.

На пятой строчке расположился Санкт-Петербург. За год жилая недвижимость в этом городе подорожала на 25,4%. Москва на седьмом месте — рост составил 21,1%.

Возглавили рейтинг Анкара (годовая динамика — 30,2%), Измир (29,4%) и Стамбул (27,9%). У идущего на четвёртом месте Окленда рост составил 26,4%, у шестого Сеула — 22,3%. Замыкают десятку Оттава, Вашингтон и Галифакс.