Ставрополь, , 09:00 — REGNUM Число пострадавших в селе Марьины Колодцы на Ставрополье увеличилось до 67 человек. Десять человек из них госпитализированы, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор края Владимиров Владимиров, побывавший на месте.

Он навестил пациентов в больнице и рассказал, что их состояние «сейчас стабильное, близкое к удовлетворительному». По словам Владимирова, в настоящее время уже установлена причина вспышки инфекции — это ротавирус и норовирус.

«Оперативно проведенные анализы позволили определить тип заболевания, с которым мы имеем дело. Предварительно, это ротавирус и норовирус. Исследование продолжается, довольно скоро будет полностью подтвержденный результат», — написал глава Ставрополья.

Он также отметил, что в ближайшее время в селе Марьины Колодцы будут проведены необходимые меры для профилактики дизентерии и вирусного гепатита. Скорее всего, речь идет о прививках.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа на Ставрополье 30 марта. В населенном пункте введен режим повышенной готовности, развернут инфекционный госпиталь на базе участковой больницы. В район направлены проверяющие из числа сотрудников минздрава, Роспотребнадзора, прокуратуры и СКР.

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