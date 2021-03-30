Ставрополь, , 15:18 — REGNUM В Ставропольском крае развернут инфекционный госпиталь в участковой больнице после массового отравления жителей села Марьины Колодцы. Для лечения поступающих в больницу пациентов с симптомами кишечной инфекции создано 78 коек, сообщили 30 марта в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в селе проживают более 3000 человек, в том числе около 700 детей. В настоящее время обратились за помощью к медикам 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка, из которых семеро — дошкольники.

«Все дети наблюдаются амбулаторно. Восьми взрослым потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, случай массового отравления детей расследуется созданными минздравом и Роспотребнадзором комиссиями, в район также направлены следователи и сотрудники прокуратуры.

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