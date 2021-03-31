Барнаул, 31 марта, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Всплеска заболеваемости COVID-19 этой весной не исключает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз Роспотребнадзора, он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Все эксперты сходятся на высокой вероятности третьей волны коронавирусной инфекции. По всей видимости, подобного варианта развития событий избежать действительно не удастся. В этом плане интерес представляет развитие событий в европейских странах, ведь возникающие там волны потом воспроизводятся в России. Поэтому при появлении там «полноценной» третьей волны, практически наверняка следует ожидать ее продолжения и в нашей стране.

Впрочем, выраженность очередного подъема в любом случае должна быть меньше предыдущего — как из-за постепенного распространения вакцинации, так и вследствие увеличения контингента переболевших».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, известила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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