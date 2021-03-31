Трнава, Словакия, 31 марта, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Сборная Словакии была удачливее в матче со сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Сегодня словаки оказались удачливее. Возможно, в какой-то степени им повезло», — сказал Черчесов.

По его словам, словацкая команда не удивила в плане тактики, у нее не было никаких новшеств, но они вышли заряженными на игру.

Он добавил, что единственный момент, который ему не понравился в игре сборной России, это медленное развитие атак.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла сборной Словакии в гостях в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со счётом 1:2.