Барнаул, 31 марта, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Ограничения, введённые в России из-за пандемии коронавируса, действительно могут быть сняты уже к лету 2021 г. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Личный архив Павла Шумихина Павел Шумихин

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Комментируя слова президента России Владимира Путина, он, в частности, отметил:

«Присоединюсь к прогнозу главы государства. И это свидетельствует о том, что ситуация с распространением инфекции становится все более управляемой. Очевидно, что в условиях продолжающейся вакцинации, а также роста числа переболевших происходит постепенное увеличение иммунной прослойки. Соответственно, масштабы эпидемии закономерно будут уменьшаться. Президент, имея информацию о планах по темпам вакцинации и прогнозируемой заболеваемости, может уже намечать определенные управленческие решения по снятию противоэпидемических ограничений уже в недалеком будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» не исключил, что ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты в России уже к концу лета 2021 года.

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