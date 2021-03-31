Нью-Дели, , 08:12 — REGNUM Банковские счета филиала китайской компании ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, решили заморозить на территории Индии индийские власти из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов. Об этом 30 марта сообщила Reuters.

Речь идет о счетах, открытых в отделениях банков Citibank и HSBC. Власти Индии заподозрили ByteDance в том, что филиал не заплатил за рекламные сделки с головной компанией TikTok Pte Ltd, которая находится в Сингапуре.

По информации Reuters на указанных счетах хранилось всего $10 млн. Банкам также предписано блокировать все операции с любых других счетов, которые имеют идентификационные номера, схожие с замороженными.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января власти Индии заявили о бессрочном запрете на территории страны 59 приложений, которые были разработаны в Китае. Среди них чистится TikTok, а также Baidu, WeChat, Weibo и ряд других сервисов.

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