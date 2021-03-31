Тегеран, , 07:20 — REGNUM 30 марта министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Пакистана в ходе встречи в Таджикистане рассмотрели двусторонние торговые связи и региональные события с особым акцентом на афганскую проблематику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство иностранных дел Пакистана в своем заявлении отметило, что министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши встретился со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом на полях 9-й конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс» в Душанбе (Таджикистан).

Куреши подчеркнул необходимость задействования торгово-экономического потенциала между Пакистаном и Ираном. Оба представителя также согласились с тем, что мир в Афганистане является необходимым условием для общего развития региона.

В ходе встречи обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе развитие двустороннего сотрудничества в различных областях и общая ситуация с правопорядком в регионе.

В беседе со своим иранским коллегой Куреши заявил, что Пакистан придает большое значение братским отношениям с Ираном. Он отметил, что институциональный механизм между двумя странами расширил взаимное сотрудничество в различных секторах.