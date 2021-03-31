Тегеран, , 07:33 — REGNUM 30 марта представитель министерства энергетики Ирака Ахмед аль-Эбади заявил, что страна добивается увеличения поставок природного газа из Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аль-Эбади сообщил иракской газете NAS News, что Ирак готов погасить свою задолженность перед Исламской Республикой, которая в общей сложности составляет примерно пять миллиардов долларов.

Представитель министерства энергетики Ирака заявил, что импорт природного газа из Ирана раньше составлял 50 млн кубометров в сутки, в то время как сейчас этот показатель снизился примерно до 22 млн кубометров в сутки из-за неспособности Багдада выплатить долг Тегерану, что вызвано американскими санкциями в отношении Исламской Республики.

Он выразил надежду, что Иран окажет конструктивное содействие соседней стране, увеличив объёмы поставок газа в Ирак до прежнего уровня.