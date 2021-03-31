Тегеран, , 07:31 — REGNUM 30 марта посол Исламской Республики Иран в Исламабаде пожелал пакистанскому президенту Арифу Альви и министру обороны страны Первезу Хаттаку скорейшего выздоровления от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере выразил глубокое сожаление по поводу заражения президента и министра обороны Пакистана коронавирусной инфекцией (COVID-19). «Да благословит Всевышний вас обоих крепким здоровьем и быстрым выздоровлением», — заявил иранский дипломат.

Ранее Ариф Альви и Первез Хаттак сообщили через свои твиттер-аккаунты, что у них был обнаружен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Пакистанские официальные источники отмечают, что состояние президента стабильное, а министр обороны Пакистана находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Высокопоставленные пакистанские чиновники заразились смертельным вирусом в то время, когда вся страна переживает третью волну пандемии COVID-19.