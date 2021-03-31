Каракас, , 04:41 — REGNUM Результатом встречи межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня стало подписание 12 документов о сотрудничестве РФ и Венесуэлы в различных сферах. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 30 марта в эфире гостелевидения.

По его словам, подписанные акты касаются финансовой, энергетической, военной, медицинской и продовольственной сфер. Мадуро отметил, что следующее заседание двухсторонней комиссии намечено на конец следующего полугодия 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-премьер РФ Юрий Борисов провел встречу в Каракасе с Николасом Мадуро.

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