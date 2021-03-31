Вена, , 02:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы на востоке Австрии 30 марта. Об этом сообщает на своем сайте Центральная служба метеорологии и геодинамики страны.

Эпицентр землетрясения находился в 4 км от столицы округа Нойнкирхен (федеральная земля Нижняя Австрия), а очаг залегал на глубине 10 км. Оно ощущалось на большей части Австрии.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Отмечается, что в районе эпицентра подземных толчков возможно незначительное повреждение построек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в акватории моря Бофорта у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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