Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM Warner Bros. отложила премьеру фильма «Мортал Комбат» на неделю. Об этом 31 марта сообщил портал Screen Rant.

Таким образом, релиз картины в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max состоится не 16, а 23 апреля 2021 года. Издание We Got This Covered отметило, что кинокомпания пошла на такой шаг из-за того, что решила дать фильму «Годзилла против Конга» Адама Вингарда возможность охватить как можно большую аудиторию.

Напомним, фантастический боевик «Мортал Комбат» снимает режиссёр Саймон Маккуойд. В основу фильма легла популярная серия файтингов (игры, в которых упор сделан на рукопашный бой) Mortal Kombat.

