Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM Телеканал CBS решил продлить сериал «Детство Шелдона» ещё на три сезона. Об этом 30 марта сообщил портал TVLine.

Издание отметило, что, таким образом, шоу будет выходить в эфир как минимум до 2024 года. Руководство CBS отметило, что по состоянию на сегодня аудитория сериала составляет около 7,5 млн человек. Ситком занимает первое место среди всех комедий телекомпании и пятое среди всех телешоу.

Напомним, сериал «Детство Шелдона» является спин-оффом ситкома «Теории большого взрыва», его сюжет рассказывает о молодом Шелдоне Купере. Главную роль в шоу исполняет Иэн Армитидж.

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