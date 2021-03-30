Минск, , 23:00 — REGNUM Планы углубления белорусско-российской экономической интеграции в формате Союзного государства Минск и Москва намерены согласовать в апреле и к лету выйти на подписание. Об этом заявил белорусский посол в России с полномочиями вице-премьера Владимир Семашко.

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«Сегодня из 30 карт, а точнее из 28 (потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию слились в одну), 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года», — сообщил белорусский чиновник в интервью «Российской газете».

Семашко сообщил также, что не согласованы «дорожные карты» по созданию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, по налоговому законодательству, таможенным вопросам, единым промышленной и сельскохозяйственным политикам. Таких «карт» оказалось 30, тогда как в 2019 году была заявлена 31 «дорожная карта».

Он также сообщил, что участники договора о создании Союзного государства (подписан в 1999 году) должны принять предусмотренные «дорожными картами» межправительственные соглашения. При этом чиновник отметил: «Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден».

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