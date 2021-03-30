Париж, 30 марта 2021, 22:54 — REGNUM Сегодня, 30 марта, портал Le Parisien сообщил, что Килиан Мбаппе не собирается ехать на токийскую Олимпиаду этим летом.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Кирилл Венедиктов

По данным источника, нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уделить это время своем здоровью и восстановлению после плотного сезона, а также участия на Евро-2020, на которое он поедет в составе национальной сборной.

Также на его решение влияет его будущее в «ПСЖ». Если форвард решит покинуть «парижан», то переговоры о продолжении его карьеры в другом клубе могут прийтись на время проведения Олимпиады.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции и забил в них 20 голов.