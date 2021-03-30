Париж, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 30 марта, портал Le Parisien сообщил, что Килиан Мбаппе не собирается ехать на токийскую Олимпиаду этим летом.

Килиан Мбаппе Кирилл Венедиктов

По данным источника, нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уделить это время своем здоровью и восстановлению после плотного сезона, а также участия на Евро-2020, на которое он поедет в составе национальной сборной.

Также на его решение влияет его будущее в «ПСЖ». Если форвард решит покинуть «парижан», то переговоры о продолжении его карьеры в другом клубе могут прийтись на время проведения Олимпиады.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции и забил в них 20 голов.