Брюссель, , 22:54 — REGNUM Две европейские общественные организации предоставили данные о выбросах CO2 от крупных европейских авиакомпаний. Об этом 30 марта сообщает Le Parisien.

Общественные организации Carbon Market Watch и Transport & Environment (T&E) предоставили отчет касательно выбросов СO2 крупных европейских компаний за период, предшествующий пандемии COVID-19.

«После выхода из коронакризиса любая компания, которая превысила уровень выбросов CO2 в 2019, должна будет заплатить финансовые компенсации», — сказал директор по устойчивому развитию в Air France.

На первых трех строчках наиболее загрязняющих авиастроителей находится Lufthansa (19,11 млн тонн CO2 за 2019 год), British Airways (18,38) и Air France (14,39). На четвёртой и пятой строчках намного меньше выбрасывающие SAS (3,78 млн тонн) и TAP (3,75 млн тонн). Большая часть выбросов первых трёх авиакомпаний связана с их дальними полетами.

«Проблема в том, что эти дальние полеты не подчиняются, как внутренние или внутриевропейские рейсы, системе углеродного рынка ЕС, который требует от компаний финансовой компенсации каждой тонны CO2, испускаемой самолетом», — сказал менеджер по авиационной политике T&E Маттео Мироло.

«Мы должны обязать авиакомпании платить за выбросы всех своих рейсов», — заявил менеджер по авиации T&E Эндрю Мерфи.