Москва, , 22:00 — REGNUM Москва и Каракас заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства. Об этом 30 марта сообщил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам переговоров с вице-президентом по экономическим вопросам Венесуэлы Тареком эль-Айссами.

По его словам, в ходе встречи стороны сделали «первый серьёзный шаг в направлении практической реализации проектов в такой важной высокотехнологической сфере, как мирное использование космического пространства».

Соглашение позволит России и Венесуэле «создать необходимый базис для начала развития взаимовыгодного сотрудничества» в космосе, подчеркнул российский вице-премьер.

Борисов отметил большой потенциал для кооперации двух стран в этой сфере и широкие возможности для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни — от ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли до спутниковой телекоммуникации и связи.