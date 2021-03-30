Москва, , 21:17 — REGNUM Полёты в Турцию из 13 российских городов Росавиация возобновить не разрешила, сообщили 30 марта в спецслужбе ведомства.

Авиакомпаниям не разрешено возобновлять полёты в Турцию, а также в Великобританию из Белгорода, Барнаула, Калуги, Волгограда, Воронежа, Липецка, Краснодара, Сочи, Оренбурга, Саратова, Нальчика, Тюмени и Южно-Сахалинска.

При этом в другие страны из этих городов полёты возобновляются — в те, с которыми Россия разрешила авиасообщение. Запрет на авиарейсы из них был введён на фоне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсы на регулярной основе возобновляются из России с 1 апреля в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

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