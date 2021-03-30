Вашингтон, 30 марта, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в своем Twitter доклад ВОЗ об очагах распространения коронавируса и обвинил организацию в потворстве Пекину.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Доклад ВОЗ стал частью дезинформационной кампании Пекина. Вот почему я советовал покинуть ВОЗ. Гендиректор ВОЗ Тедрос помог Си Цзиньпину скрыть факт передачи коронавируса от человека к человеку. Ухань остается наиболее вероятным очагом вируса, а ВОЗ — соучастником», — написал Помпео.

Напомним, что ВОЗ опубликовала на своем сайте 30 марта всеми ожидаемый доклад о первых местах заражений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала. Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.