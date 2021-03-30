Мытищи, Московская область, , 20:53 — REGNUM Устроивший стрельбу в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) Владимир Барданов остался в горящем доме. Как сообщают СМИ, вероятно, он погиб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, дом Барданова, который забаррикадировался в нём, не желая отвечать за незаконное хранение оружия, охвачен огнём. Сначала пожар в коттедже устроил сам хозяин, но в доме сработала противопожарная сигнализация.

При штурме дома силовики использовали гранатомёт.

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