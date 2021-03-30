Мытищи, Московская область, , 20:42 — REGNUM Кадры горящего коттеджа, в котором забаррикадировался Владимир Барданов — житель посёлка Вешки в Мытищах, опубликовал 30 марта телеканал «Звезда».

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ начал штурм коттеджа, в котором находится Барданов. Силовики применили гранатомёт, стреляя по дому стрелка. Он атаковал бойцов, используя гранаты и стрелковое оружие. Был ранен один спецназовец.

Таким образом он воспрепятствовал попытке силовиков задержать его за незаконное хранение оружия. Чтобы задержать спецназ, он поджог лестницу в доме.

По данным СМИ, у Барданова в наличии имеются три охотничьих карабина, охотничья винтовка с нарезным стволом и пистолет.

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