Женева, Швейцария, , 20:53 — REGNUM ВОЗ опубликовала на своем сайте 30 марта всеми ожидаемым доклад о первых местах заражений COVID-19.

Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала.

Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.

Напомним, что ВОЗ гарантировала авторам доклада полную анонимность, так как ожидается, что выводы экспертов могут подвергнуться особой критике.

Как сообщало ИА REGNUM, команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае 14 января, после многомесячных переговоров с правительством президента Си Цзиньпина.

В команду вошли вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.