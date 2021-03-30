Женева, Швейцария, 30 марта, 2021, 20:53 — ИА Регнум. ВОЗ опубликовала на своем сайте 30 марта всеми ожидаемый доклад о первых местах заражений COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала.

Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.

Напомним, что ВОЗ гарантировала авторам доклада полную анонимность, так как ожидается, что выводы экспертов могут подвергнуться особой критике.

Как сообщало ИА REGNUM, команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае 14 января после многомесячных переговоров с правительством Си Цзиньпина.

В команду вошли вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.