Воронеж, , 19:21 — REGNUM Факт зачисления студентов, фактически не подававших документы для поступления, выявила прокуратура в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». Информация прозвучала 30 марта на расширенном заседании коллегии прокуратуры Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Михаил Усов.

«Мёртвые души» были обнаружены при проведении прокурорской проверки. На основании материалов прокуратуры отделом МВД России по городу Борисоглебску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка документов». И.о. ректора опорного вуза внесено представление об устранении нарушений закона.

Нарушения при приёме на обучение были выявлены в Воронежском государственном педагогическом университете, в Воронежском госуниверситете инженерных технологий, а также в Российском государственном университете правосудия. Также, по данным прокуратуры, состояние ряда общежитий вузов для студентов не отвечает требованиям. Зафиксированы факты распития студентами на территории общежитий спиртных напитков, допускаются иные правонарушения, которые администрация вузов и органы профилактики предпочитают не замечать.