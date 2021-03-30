Москва, 30 марта, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Пожилым людям лучше всего прививаться вакциной «Спутник V», а не облегчённой версией препарата, заявил 30 марта на «Первом канале» российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Мурашко «Лица старшего возраста всё-таки желательно, чтоб получили классический вариант».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована Минздравом РФ накануне, 29 марта.