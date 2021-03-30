Мытищи, Московская область, 30 марта 2021, 18:26 — REGNUM Спецназовец получил ранение при штурме дома, в котором забаррикадировался житель посёлка Вешки (Мытищи, Московская область), сообщает 30 марта Mash.
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Раненый госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ начал штурм коттеджа, в котором забаррикадировался пожилой житель Вешек Владимир Барданов. Район места ЧП оцеплен.
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