История вопроса

В России оборот оружия регулируется профильным законодательством (основной из них - Закон "Об оружии"), иное его обращение является незаконным. В Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо взрывных устройств. Незаконный оборот оружия является одним из серьёзных факторов роста терроризма и организованной преступности в мире.