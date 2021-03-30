Мадрид, , 17:48 — REGNUM Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения (CСAES) при Минздраве Испании Фернандо Симон заявил, что в 12 испанских автономных сообществах уже зарегистрировано увеличение случаев заболевания COVID-19, в то время как еще четыре все еще находятся в спаде, а остальные остаются стабильными. Об этом пишет издание La Razón.

«Число случаев не сильно увеличивается, рост идет не так быстро, как при других эпидемических волнах, но «сейчас мы находимся в фазе подъема», — сказал Симон.

Вместе с тем эпидемиолог указал, что «если нам удастся сохранить ситуацию еще на несколько недель, с тем уровнем вакцинации, который у нас будет, с ответственностью каждого из автономных сообществ, у нас может возникнуть гораздо более умеренная волна эпидемии, она в руках каждого». В этом смысле ответственность за контроль передачи вируса снова была возложена на автономные сообщества.

«Каждое сообщество должно адаптировать свои меры в соответствии со своей эпидемиологической ситуацией. Здесь должна сыграть ответственность каждого из них», — добавил он.

На своей пресс-конференции эпидемиолог настаивал на том, что для подтверждения наличия четвертой волны необходимо учитывать многие параметры, а не только накопленную заболеваемость, и напомнил, что рост в автономных сообществах не является однородным, поскольку, хотя в двенадцати в автономных сообществах рост «значительный» (7−8% в последние дни), то в других он «очень медленный» (примерно 0,5% в день).

Точно так же Симон призвал сообщества ограничить передвижение в дни Пасхи. «Приближается Пасха, цель состоит в том, чтобы не повторялся сценарий, который мы наблюдали на предыдущих праздниках, это зависит от автономных сообществ», — сказал он.

Что касается текущей загруженности больниц и реанимаций из-за вируса, врач указал, что «она все еще не так низка, как хотелось бы» (занятость обычных коек составляет 6,52%, а в отделениях интенсивной терапии — 18,76%, что является «высоким уровнем»).