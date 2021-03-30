Мытищи, Московская область, 30 марта 2021, 17:01 — REGNUM Броневик подъехал к дому в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область), где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов, сообщает 30 марта RT.
Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»
Уточняется, что Барданов использует автоматическое оружие.
Добавим, что ранее в направлении дома стрелка проезжали две машины скорой помощи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионер Барданов открыл стрельбу по силовикам, которые проверяли законность хранения оружия у жителей посёлка Вешки.
Читайте ранее в этом сюжете: В доме стрелка в Мытищах слышны взрывы