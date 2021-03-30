Москва, , 16:59 — REGNUM В рамках реализации экологических проектов власти Москвы выпустят специальные «зеленые» облигации. Об этом 30 марта заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева в прямом Telegram-эфире канала «Экономика Москвы».

Общая стоимость таких облигаций должна составить 90 млрд рублей. Ценные бумаги будут доступны как для системных инвесторов и банков, так и для физических лиц.

«В первую очередь «зеленые» облигации будут интересны иностранным инвесторам и физическим лицам: гражданам, москвичам, тем, кому не безразлично развитие города», — заявила Багреева.

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