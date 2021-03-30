Киев, 30 марта, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 30 марта, приняла законопроект, который реформирует систему призыва в ряды Вооруженных сил страны, в частности, позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае «особого периода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

Соответствующий документ на рассмотрение Рады внес президент Зеленский, за него проголосовали 256 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Украины заявил, что цель законопроекта — упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, создается новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Как отмечают украинские СМИ, у целого ряда депутатов в ходе обсуждения инициативы возникли замечания насчет призыва всех без исключения резервистов без мобилизации. Предполагалось, что перечень призываемых конкретизируют, однако все правки на этот счет в итоге были отклонены.

Депутаты в своих комментариях не связывали эту инициативу с нынешним обострением ситуации в Донбассе, но такое совпадение обращает на себя внимание.

Напомним, что 21 марта в пресс-службе представительства ДНР сообщили, что украинская сторона накапливает технику и вооружение у линии соприкосновения и готовит эскалацию конфликта в Донбассе. 24 марта в Донецке выразили мнение, что обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Украины на международном уровне.