Донецк, , 13:17 — REGNUM Украинская сторона накапливает технику и вооружение у линии соприкосновения и готовит эскалацию конфликта в Донбассе, сообщили 21 марта в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Прикрытие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К такому выводу пришли в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, проанализировав отчеты за текущий год специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, данные которых свидетельствуют «об очередной волне накопления техники и тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения».

За две недели (со 2 по 17 марта 2021 года) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на железнодорожных станциях в оккупированных украинским силовикам населенных пунктах 170 единиц техники и тяжелых вооружений, в том числе РСЗО (реактивные системы залпового огня), танки, а также крупнокалиберную гаубичную артиллерию.

Всего же вблизи линии соприкосновения с ДНР на территории, оккупированной Украиной, в 2021 году в отчетах миссии ОБСЕ «были зафиксированы факты обнаружения 464 единиц техники и тяжелых вооружений, в числе которых 183 танка, 18 РСЗО «Град», 200 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 152 мм, 51 ЗРК (включая 1 ЗРК «Бук»), 8 минометов калибром 82 мм, 4 ПТРК2», говорится в сообщении.

Украинскому руководству в связи с данной информацией задали вопрос: «Кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому»?

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Напомним, украинские силовики в минувшие сутки пять раз нарушил перемирие в Донецкой Народной Республике.