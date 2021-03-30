Белгород, , 16:58 — REGNUM Пост главного тренера футбольного клуба «Салют Белгород» покинул главный тренер Олег Сергеев. Его место займёт Валерий Есипов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе клуба.

Олег Сергеев возглавил команду в августе 2020 года и сумел вывести «Салют» в лидеры ПФЛ — первый круг футболисты закончили на третьем месте. Тренер сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Олега Вячеславовича за проделанную работу, желаем всего наилучшего и, разумеется, скорейшего возобновления тренерской деятельности», — отметили в клубе.

Новым наставником ФК стал обладатель тренерской лицензии UEFA PRO Валерий Есипов. В качестве главного тренера он дважды выигрывал зону «Центр» Второго дивизиона: в 2009 году с курским «Авангардом» и в 20 116 с «Тамбовом». Валерий Есипов также работал в волгоградском «Роторе» и мурманском «Севере».