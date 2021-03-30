Каракас, , 15:56 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов прибыл в Венесуэлу, где состоится заседание межправительственной комиссии. Об этом сообщили 30 марта в аппарате вице-премьера.

В Каракасе запланирована встреча сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Кроме того, Борисов встретится с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

Ожидается, что Борисов и Эль-Айссами обсудят широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух стран. Одной из тем будет взаимодействие по энергетике и транспорту.

Кроме того, Борисову предстоит встреча с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

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