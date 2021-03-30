Мытищи, Московская область, , 15:48 — REGNUM Полный тёзка предполагаемого «мытищинского стрелка» Владимира Бурданова задолжал по налогам и сборам свыше 148 тысяч рублей. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости.

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Агентство изучило данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом источник в правоохранительных органах подтвердил изданию информацию, что указанный в базе Владимир Барданов в настоящее время сопротивляется силовикам.

Напомним, события развернулись в посёлке Вешки городского округа Мытищи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о стрельбе по силовикам, а также опровергли данные, что стрелок задержан.