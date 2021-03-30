Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Рекультивация территории полигона опасных химических отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области должна быть завершена в 2024 году. Об этом заявили 30 марта в пресс-службе правительства Ленобласти по итогам инспекции полигона, которую провели губернатор региона Александр Дрозденко и вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко совместно с руководителями госкорпорации «Росатом», контролирующей обезвреживание полигона.

Полигон «Красный Бор» Росприроднадзор

Работы по рекультивации полигона «Красный Бор», который прекратил приём отходов в 2014 году, проводит Федеральный экологический оператор в рамках нацпроекта «Экология»; они должны обеспечить полную ликвидацию последствий накопленного за многие десятилетия вреда окружающей среде.

В ходе инспекции ее участники осмотрели шлюз-регулятор, обводной канал, пруды-накопители и карты-котлованы полигона «Красный Бор». Также была продемонстрирована пилотная установка для стендовых испытаний технологии переработки жидких отходов.

Как сообщили в Смольном, ситуация вокруг полигона «Красный Бор» также обсуждалась сегодня на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Губернатор Северной столицы напомнил, что после того, как объект был передан в ведение Минприроды по поручению президента России Санкт-Петербург также передал министерству Концепцию консервации полигона, которая легла в основу комплекса реализуемых мероприятий.

По словам Александра Беглова, что крупные экологические проекты решаются в сотрудничестве с федеральным центром и коллегами из Ленинградской области. В их числе — рекультивация полигона «Красный Бор» и создание единого оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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