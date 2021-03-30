Москва, , 15:44 — REGNUM Распоряжение об освобождении замглавы Минпросвещения РФ Виктора Басюка от занимаемой должности по его просьбе подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 30 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя министра просвещения России по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Трембицкого.